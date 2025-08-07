Διαβάστε τις δηλώσεις του Τάιλερ Γουόλ που ανήκει πλέον στον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος ενίσχυσε frontline του με την απόκτηση του Τάιλερ Γουόλ με συμβόλαιο ενός έτους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο νέος παίκτης των «κυανέρυθρων»

«Τώρα πια που η υπογραφή μου είναι γεγονός, μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος. Είναι πλέον η δεύτερη χρονιά μου στην Ευρώπη και έχω ήδη κάνει προσπάθεια ώστε να μάθω ποιες είναι οι καλές Λίγκες και γενικά όλα αυτά τα πράγματα. Έχω λίγες πληροφορίες παραπάνω αλλά πραγματικά, δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος που θα πάω στον Πανιώνιο για τη νέα σεζόν.

Για να είμαι ειλικρινής δεν γνώριζα τόσα πολλά πράγματα. Από την έρευνα που έκανα, όμως, διαπίστωσα ότι είναι ένας ιστορικός μπασκετικός σύλλογος. Οι φίλαθλοι, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό, όλοι οι οπαδοί ελπίζουν η ομάδα να πάει καλά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Αυτό που ουσιαστικά με οδήγησε στο να πάρω την τελική απόφαση για να έρθω στον Πανιώνιο ήταν ότι αν και δεν γνώριζα πολλά πράγματα, ο ατζέντης μου (σ.σ Miško Ražnatović) με ενημέρωσε για πολλά πράγματα. Και μετά τη συζήτηση κατάλαβα πόσο καλή επιλογή θα μπορούσε να είναι για μένα ο Πανιώνιος.

Τα ποιοτικά στοιχεία που ελπίζω πραγματικά να φέρω στην ομάδα είναι, πάνω απ’ όλα, να δίνω το εκατό τοις εκατό κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση. Να έχω αυτή τη νοοτροπία του νικητή… Κι αυτό ακριβώς θέλω να φέρω. Και να κάνω όλα τα μικρά πράγματα που συμβάλλουν στη νίκη.

Όταν άκουσα για πρώτη φορά γι’ αυτή την ευκαιρία… Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πολλά για την Greek Basketball League. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ σεβαστό πρωτάθλημα και έχει πολλές καλές ομάδες. Αλλά όταν το άκουσα, ένιωσα πραγματικά ενθουσιασμένος, γιατί ήξερα ότι είναι ένα πρωτάθλημα με φήμη και κύρος. Αυτές ήταν οι πρώτες μου σκέψεις.

Είμαι ενθουσιασμένος. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας φέτος. Είναι μια μεγάλη σεζόν, θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυνατές ομάδες και θα χρειαστούμε τη στήριξή σας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, γιατί στοχεύουμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια και να έχουμε μια σπουδαία χρονιά όλοι μαζί.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος με όλα όσα συμβαίνουν και με το πώς ήρθαν όλα στη θέση τους τις τελευταίες μέρες. Ανυπομονώ να έρθω και να σας γνωρίσω. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη».