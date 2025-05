Το πανόραμα των Playoffs και των Playouts: Βήμα πρόκρισης στους τελικούς ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αγχώθηκε αλλά έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών με την ΑΕΚ στο πρώτο ματς της σειράς.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας.

Το δεύτερο ματς της σειράς με την ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 15/5 στην «SUNEL Arena» ενώ η πρώτη αναμέτρηση των «πρασίνων» με τον Προμηθέα στις 10/5.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-1

Προμηθέας - Καρδίτσα 2-1

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-0

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 2-0

Ημιτελικά (best of three)