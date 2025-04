Ο Νεοκλής Αβδάλας δήλωσε συμμετοχή στο 2025 NBA Draft όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του 19χρονου φόργουορντ.

Έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με το Περιστέρι στη Stoiximan GBL και το Basketball Champions League, ο Νεοκλής Αβδάλας δήλωσε συμμετοχή στο 2025 NBA Draft, αισιοδοξώντας να ακούσει το όνομά του τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Αβδάλας (19χρ., 2.03) εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2021 και την τελευταία διετία αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρδίτσα και το Περιστέρι.

Φέτος μέτρησε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2 ασίστ στο Basketball Champions League και 8.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ στη Stoiximan GBL υπό τις οδηγίες του Γιώργου Λιμνιάτη. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Αβδάλα, ο οποίος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι το ΝΒΑ είναι το ονειρό του.

«Κάνω όνειρα όπως όλα τα παιδιά. Και κοντινό αλλά και μακρινό είναι το NBA. Το ονειρευόμουν μικρός αλλά πιστεύω είναι και κοντινό γιατί τώρα έρχεται το καλοκαίρι. Αλλιώς να παίξω στον Παναθηναϊκό» εξήγησε στο podcast «Man to Man» της Stoiximan GBL.

NEWS: Peristeri's Neoklis Avdalas will declare for the NBA Draft, while maintaining his NCAA eligibility, agent Alex Saratsis told ESPN. The 6'8, 19-year-old wing is having a strong season in Greece. Projects as an impact freshman should he choose the college route. pic.twitter.com/6tL3aatDcn