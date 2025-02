Ο Σάσα Βεζένκοβ εκτός από χαρισματικός παίκτης έχει αποδείξει πως είναι και εξαιρετικός άνθρωπος, κάτι που επαληθεύει και η όμορφη κίνηση του 29χρονου φόργουορντ να χαρίσει τα παπούτσια του σε έναν νεαρό φίλο των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoximan GBL, επικράτησε εντός έδρας του ΠΑΟΚ με 86-60 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 16-2.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο MVP του αγώνα και αστέρας του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοβ, εντόπισε ένα πλακάτ στην κερκίδα το οποίο ήταν γραμμένα στη μητρική του γλώσσα, τα Βουλγάρικα το οποίο κρατούσε ένας μικρός φίλος των «ερυθρόλευκων».

Ο 29χρονος «άσος» κατευθύνθηκε προς το νεαρό φίλαθλο δίνοντας του τα παπούτσια του, αποχαιρετώντας τον με μια ζεστή αγκαλιά.

Το όμορφο στιγμιότυπο

❤️😊 We love this game, but we love it more for moments like this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CulOVpS69v