Φουρνιέ: «Χρειαζόμαστε να βάλετε όλοι σας φωτιά στο ΣΕΦ»

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ενόψει των επόμενων εντός έδρας αγώνων.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα απαιτητικό σερί εντός έδρας αγώνων, έχοντας να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (27/10) τη Ρεάλ Μαδρίτης (29/10) αλλά και τη Μπαρτσελόνα (31/10), ενώ αμέσως μετά μάλιστα θα έρθει αντιμέτωπος ξανά με το «τριφύλλι», αυτή τη φορά όμως στο ΟΑΚΑ και για την Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη στήριξη των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» στις επόμενες αναμετρήσεις του Φαλήρου, μέσα από προσωπική του δημοσίευση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι όλοι πρέπει να βάλουν... φωτιά.

«Ακολουθεί μια σειρά τεσσάρων μεγάλων αγώνων. Χρειαζόμαστε να βάλετε όλοι σας φωτιά στο ΣΕΦ».

Big 4 game stretch coming up, we re gonna need yall to set SEF on fire!! #TogetherWeFight