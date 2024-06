Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον Πανιώνιο, με τους τρεις ξένους του να αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα.

Ο Πανιώνιος κατάφερε ύστερα από 4 χρόνια απουσίας να επιστρέψει στη Stoiximan Basket League, παίρνοντας το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου από το πολύ εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Elite League. Οι πρώτες κινήσεις για τη νέα σεζόν και τη διαμόρφωση του ρόστερ έχει ήδη αρχίσει. Αυτή τη φορά, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε ότι οι τρεις ξένοι του συλλόγου αποτελούν παρελθόν καθώς ο Ντεζόν Ντέιβις, ο Ταϊρόν Χάρις και ο Μπέρικ ΖανΛουί είναι πλέον ελεύθεροι.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ευχαριστεί τους αθλητές De ‘Jon Davis, Tyron Harris και Berrick JeanLouis για την προσφορά τους στην ομάδα.

Και οι τρεις τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, υπήρξαν τέλειο παράδειγμα επαγγελματισμού και μας βοήθησαν ώστε να πετύχουμε το στόχο της επιστροφής στην Basket League.

Θα παραμείνουν παντοτινοί φίλοι και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

PANIONIOS BC would like to thank De ‘Jon Davis, Tyron Harris and Berrick JeanLouis for their contribution to the team.

All three of them have been a perfect example of professionalism and helped us achieve our goal of returning to the Basket League.

They will remain forever friends and we wish them the best in their careers.