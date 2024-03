Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό της τελευταίας αγωνιστικής στην Stoiximan Basket League και πιστεύει ότι η πρόσφατη ήττα στο ΣΕΦ και η επιστροφή των τραυματιών, έχουν βάλει για τα καλά τους «πράσινους» στις ράγες ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Μετά από κάτι λιγότερο από 6 μήνες, η regular season ενός άκρως συναρπαστικού πρωταθλήματος πέρασε ήδη στα βιβλία και μπροστά μας, έχουμε πέντε ακόμη εβδομάδες μπάσκετ πριν μάθουμε την πλήρη σύνθεση των play off (είναι γνωστή κατά τα 6/8) και την ομάδα που θα πάρει οριστικά την άγουσα για την Α2 Κατηγορία (θα πρέπει να συμβεί μία σειρά από «θαύματα» για να μην «πέσει» ο Απόλλων Πατρών).

Πριν ανοίξει η αυλαία του άτυπου 3ου γύρου (play in και play out), λοιπόν, ας ρίξουμε μία ματιά σε όλα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο μπασκετικό τριήμερο της κανονικής περιόδου, στην διάρκεια του οποίου ξεχώρισε η απουσία της ΑΕΚ (7η θέση) και του ΠΑΟΚ (8η θέση) από τα play in και αντίστοιχα η πρόκριση του Κολοσσού (6ος).

Καθώς επίσης και η νέα υπέρβαση του Περιστερίου (3η θέση), που με καινούρια ομάδα, ολοκλήρωσε την εφετινή διαδρομή με καλύτερο ρεκόρ από πέρυσι (15-7) και με 15 νίκες στα τελευταία 19 παιχνίδια!

Παναθηναϊκός: «Second unit» και... Άγιος ο Θεός!

Η – μετά την πρώτη εφετινή ήττα στο ΣΕΦ – εποχή δεν άρχισε εντυπωσιακά, από την άποψη ότι οι «πράσινοι» δεν ήταν πολύ ενεργητικοί στην άμυνα και χρειάστηκαν τρία δεκάλεπτα για να βρουν ρυθμό στην Πυλαία, να ανοίξουν το παιχνίδι και να επιστρέψουν στις νίκες με το 89-73 επί του ΠΑΟΚ, με σημείο-κλειδί την δημιουργία (22 ασίστ).

Η συνέχεια ήταν σαφώς πιο απαιτητική και όσο το «πρέπει» μεγάλωνε τόσο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιαζόταν ολοένα και καλύτερη. Με πρώτο σταθμό το Βελιγράδι (89-76 επί του Ερυθρού Αστέρα) όπου το επίπεδο της δημιουργίας ανέβηκε (25 ασίστ έναντι 10 λαθών) και το ποσοστό ευστοχίας από μακριά (57,1% με 12/21 τριπ.) ήταν πολύ υψηλό.

Και με δεύτερο το ΟΑΚΑ, όπου ο «εξάστερος» ανέτρεψε μία διαφορά 16 πόντων απέναντι στην Μπαρτσελόνα και πραγματοποιώντας το ίσως καλύτερο δεύτερο ημίχρονο της σεζόν, πέτυχε το ζητούμενο (89-81) και απέκτησε προβάδισμα (λόγω υπεροχής στο συνολικό goal average) σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους «μπλαουγκράνα».

Το «κερασάκι στην τουρτα» της τετράδας αγώνων που ακολούθησε στις 11 μέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού (21-1) κόντρα στον Προμηθέα (13-9), σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι δεν χρειαζόταν να φορτσάρουν για να φτάσουν στη νίκη!

Και αυτό γιατί οι «πράσινοι» μπορεί να πέτυχαν την 3η πιο ευρεία νίκη τους (93-62) στο εφετινό πρωτάθλημα απέναντι στην 4η στην βαθμολογία ομάδα της Πάτρας, η ουσία της υπόθεσης, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα και τα ενθαρρυντικά στοιχεία που παρουσίασε η συνολική εικόνα του «τριφυλλιού» και τα οποία έδωσαν το δικαίωμα στον 58χρονο Τούρκο τεχνικό να αισιοδοξεί για την συνέχεια.

Για την ακρίβεια, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα κι ανάγκασε μία φύσει επιθετική ομάδα (μ.ο. 84,6π.) που κάνει τα λιγότερα λάθη στο πρωτάθλημα (μ.ο. 10,7), να σουτάρει με 38,3% εντός πεδιάς και να τελειώσει το ματς με 15 χαμένες μπάλες και με αρνητική αναλογία ασίστ (13)/λαθών (15).

Είχε 28 ασίστ και 74,1% στα δίποντα (20/27) και με το 56% στα τρίποντα, ολοκλήρωσε τέσσερις αγώνες με μ.ο. 23,3 τελικές πάσες και με 48,9% στα τρίποντα (45/92)!

Σαν να μην έφτανε αυτό, η επιβλητική εμφάνιση απέναντι στον Προμηθέα (η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +38), είχε την υπογραφή των αναπληρωματικών που σκόραραν το 65,6% των πόντων (61π.) με τους εκτός ευρωπαϊκού rotation, Παπαπέτρου (14π., 1ρ. & 1ασ. με 4/4 σουτ σε 29’), Ερνανγκόμεθ (13π., 4ρ. & 4ασ. με 5/6 σουτ σε 21’) και Μωραϊτη (12π., 4ρ., 1ασ. & κλ. με 4/6 τριπ. σε 17’) να κάνουν την διαφορά και τους επανακάμψαντες Βιλντόζα (10π., 6ασ. & 2κλ. σε 20’) και Κώστα Αντετοκούνμπο (4π., 3ρ. & 2κοψ. με 2/2 σουτ σε 18’), να αφήνουν υποσχέσεις ότι σιγά-σιγά μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά και στην Euroleague.

Με αυτά και με εκείνα, η τοποθέτηση του Ηλία Παπαθεοδώρου για την κάκιστη νοοτροπία με την οποία αντιμετώπισαν την αναμέτρηση οι παίκτες του (Χέιλ 16π., 4ρ. & 3ας. με 4/11 τριπ.), τα λέει όλα για το πόσο κατώτερος των περιστάσεων παρουσιάστηκε ο Προμηθέας στο ΟΑΚΑ (δεν έπαιξε ο Κάουαν τζούνιορ), σε μία εμφάνιση που σίγουρα αδικεί την εφετινή εικόνα της ομάδας του.

Ολυμπιακός: Η χαλάρωση της 2ης περιόδου, ενεργοποίησε την διαδικασία του κατεπείγοντος!

Στο κλειστό της Περιβόλας, το -20 του 9ου λεπτού (6-26) και το -24 στο 14’08” (18-42) επέφερε μία δικαιολογημένη αγωνιστική καθίζηση, η οποία ξεπέρασε τα όρια όταν ο Απόλλων (3-19) σκόραρε σχεδόν τους διπλάσιους πόντους μέσα σε 5 λεπτά (35-46 στο 19’) και πλησίασε σε μονοψήφια διαφορά (40-48 στο 23’) στο ξεκίνημα του 2ου μέρους.

Κάπου εκεί, χτύπησε το «ερυθρόλευκο» καμπανάκι και ο Ολυμπιακός (20-2) τελείωσε την 3η περίοδο με 9/10 σουτ (5/5 τριπ.) και 2/2 βολές και ουσιαστικά έβαλε φρένο στις όποιες ελπίδες των γηπεδούχων (Μπράουν 17π. & 11ρ. με 8/12 σουτ) για ένα ανταγωνιστικό τελείωμα.

Η αμυντική προσπάθεια του 2ου μέρους και οι 28 ασίστ έναντι 11 λαθών με 13/26 τρίποντα (50%) και συνολικά 55,6% εντός πεδιάς, έδωσαν τον τόνο της 7ης συνεχόμενης νίκης (63-93) της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο πρωτάθλημα (πολυνίκης coach στην ιστορία των Πειραιωτών), με τον Κώστα Παπανικολάου (16π., 4ρ., 3ας. & 2κλ. με 2/3 τριπ. σε 25’) να προσθέτει μία ακόμη πληθωρική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Με ελάχιστη επιθετική ποιότητα (σε 22 παιχνίδια, προσπέρασε μόλις 4 φορές τους 70 πόντους), ο ιστορικός σύλλογος της Πάτρας προετοιμάζεται ήδη για την επιστροφή του στην Α2 Κατηγορία, αφού για να σωθεί χρειάζεται να κερδίσει και τα πέντε ματς που θα δώσει στα play out και ταυτόχρονα να μην κάνει ούτε μία νίκη, είτε το Μαρούσι, είτε η Καρδίτσα!

Περιστέρι: Κέρδος του η αποτελεσματικότητα σε όλα τα στυλ μπάσκετ!

Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, η ΑΕΚ (9-13) ήταν αυτή που χρειαζόταν πάση θυσία τη νίκη (για να μπει στην 6άδα) και είχε «κυκλώσει» το ματς, το Περιστέρι (15-7), όμως, ήταν αυτό που διαχειρίστηκε καλύτερα όλες τις παραμέτρους της αναμέτρησης, με πρώτη και σημαντικότερη την νοοτροπία του “refuse to lose”!

Έστω κι αν το κόστος στο ενδεχόμενο της ήττας, θα ήταν πολύ μικρό σε σχέση με εφετινά πεπραγμένα του οργανισμού των δυτικών προαστίων. Κι όλο αυτό μόνο αμελητέο δεν είναι, γιατί καταδεικνύει την προπονητική επιρροή ενός από τους μεγαλύτερους «νικητές» (Σπανούλης) των ευρωπαϊκών γηπέδων στους παίκτες του.

Ένα εξίσου σημαντικό κέρδος για τους «κυανοκίτρινους» που έφτασαν τις 6 διαδοχικές νίκες στις τελευταίες 20 μέρες (σε Basket League και BCL), που αποτυπώθηκε με εμφατικό τρόπο στους τέσσερις τελευταίους αγώνες, είναι η αξιοσημείωτα αποτελεσματική προσαρμοστικότητα που παρουσιάζει η εικόνα τους στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει ο εκάστοτε αντίπαλος.

Κι αν την προπροηγούμενη εβδομάδα, το 2/2 απέναντι στην Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον Άρη έγινε με μέσο παθητικό 61,5 πόντων, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να βγάλουν σκληράδα και να κρατήσουν χαμηλά τους Ισραηλινούς και τους «κιτρινόμαυρους», αυτή που μας πέρασε εμπλούτισαν το μπασκετικό τους ρεπερτόριο και νίκησαν δύο αντιπάλους με πολύ επιθετικό ταλέντο, πολύ απλά επειδή σκόραραν περισσότερους πόντους, έπαιξαν πιο γρήγορα και είχαν καλύτερη δημιουργία.

Το «διπλό» επί της «Ένωσης» παίρνει ακόμη μεγαλύτερη αξία επειδή επετεύχθη 72 ώρες μετά την υπερπροσπάθεια απέναντι στην Τενερίφη, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να καταγράφει μέση παραγωγικότητα 95,5 πόντων μέσα σε τρία εικοσιτετράωρα, αξιοποιώντας όλα τα mismatch (20 ασίστ και 58,6% εντός πεδιάς)που προέκυψαν από τις αμυντικές αδυναμίες της «βασίλισσας».

Το τελικό 101-97, που είχε την υπογραφή της αμερικάνικης τριάδας-φωτιά (Λοβ 20π., Ράγκλαντ 19π. & 10ασ. και Ρένφρο 16π., 9ρ. & 2κοψ.) απέσπασε το Περιστέρι κατά δύο βαθμούς από τον 4ο στην τελική κατάταξη, Προμηθέα κι επιβράβευσε την εφετινή σπουδαία πορεία με μία νίκη περισσότερη από το περυσινό ρεκόρ (14-8).

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου είναι γνωστό ότι δεν έχει τα υλικά για να παίξει άμυνα. Ειδικότερα σε ένα “must win” παιχνίδι, όμως, δεν θα μπορούσε να έχει τύχη με μία νοοτροπία που επιτρέπει σχεδόν 60 πόντους στο πρώτο μέρος (51-58)!

Παρ’ αυτά, ο έμπειρος τεχνικός κατάφερε να εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο το ατομικό ταλέντο των παικτών του (ΜακΡέι 27π.) και να οδηγήσει την ομάδα του κοντά στην ανατροπή (92-87 στο 35’).

Προδόθηκε από την απουσία πενταριού και από την αμυντική βοήθεια που θα του πρόσφερε ο Μπράντον Νάιτ, ο οποίος τραυματίστηκε στην 1η περίοδο και δεν ξανάπαιξε.

Με αυτά και με εκείνα, στην επετειακή σεζόν που κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, τερμάτισε στην χειρότερη βαθμολογική θέση (7η) και με τον χαμηλότερο απολογισμό νικών (9) επί των διοικητικών ημερών του Μάκη Αγγελόπουλου (από την σεζόν 2014-15 κι εντεύθεν) και το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν ότι συμπλήρωσε έναν ολόκληρο γύρο (τον 2ο) χωρίς εντός έδρας νίκη (ρεκόρ 0-5 στο πρωτάθλημα) και 8 συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη (από τις 5 Δεκέμβρη και μετά τη νίκη επί της Μάλαγα για το BCL) στα Άνω Λιόσια.

Αρης: Όταν παίζει άμυνα, έχει πάντα επίδραση

Στο άδειο λόγω τιμωρίας, “Nick Galis Hall”, η επιστροφή του Άρη (12-10) στις αμυντικές «εργοστασιακές ρυθμίσεις», βοήθησε την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη να παίξει το μπάσκετ στο οποίο είναι περισσότερο αποτελεσματική και να επιστρέψει εμφατικά στις νίκες μετά από ενάμιση μήνα και 4 διαδοχικές ήττες.

Το τελικό 84-60 απέναντι στο Λαύριο (8-14), επιβεβαίωσε πλήρως τον κανόνα που θέλει τον «αυτοκράτορα» να είναι αήττητος (5/5) εντός έδρας και να μετράει συνολικά 7 νίκες σε 8 αγώνες πρωταθλήματος, που ο αντίπαλός του δεν ξεπερνάει τους 70 πόντους!

Δύναμη πυρός των γηπεδούχων (Τολιόπουλος 16π. & 4ρ. με 3/9 τριπ., Χαρέλ 14π., 5ρ., 3ασ. & 3κλ.), τα 12 επιθετικά ριμπάουντ που πήραν στο 2ο μέρος (συνολικά 17) σε συνδυασμό με τα 9 λάθη των φιλοξενουμένουν στο αντίστοιχο διάστημα.

Με σχεδόν διπλάσιες κατοχές από την ανάπαυλα και μετά και με τον Λετονό, Ρόμπερτ Μπλούμπεργκς (18π., 2ρ. & 2κλ. με 4/7 τριπ.), να κάνει αισθητή την παρουσία του μετά από σχεδόν δύο μήνες, οι «κιτρινόμαυροι» μετέτρεψαν ένα αμφίρροπο – στο 1ο μέρος – παιχνίδι σε «υγιεινό περίπατο» με την διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +25 (82-57 στο 38’).

Η λήξη της κανονικής περιόδου τους Θεσσαλονικείς βρήκε τρεις βαθμολογικές θέσεις (5η) πάνω και με μία νίκη περισσότερη σε σχέση με τον περυσινό απολογισμό και αν δεν είχαν χάσει τον Γκάλινατ, τότε το μέχρι τώρα αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο.

Η ομάδα του Κώστα Μέξα (Καστανέδα 17π., 3ασ. & 2κλ.) δεν βρέθηκε σε καθόλου καλό απόγευμα και με συνολικά 38% στα σουτ, 18 χαμένες μπάλες και 17 λιγότερα ριμπάουντ, ήταν επιτυχία που τελείωσε το ημίχρονο ισόπαλη στο σκορ (38-38).

Οι μόλις 22 πόντοι που σκόραρε στο 2ο μέρος, δεν της επέτρεψαν να ξεπεράσει τους 60, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την 5η ήττα της σε ισάριθμα εφετινά ματς που δεν σκοράρει περισσότερους από 65 πόντους!

Το ζητούμενο ότι οι Λαυριώτες «σώθηκαν» (μαθηματικά χρειάζονται άλλη μία νίκη ή μία ήττα του Απόλλωνα) νωρίτερα από πέρυσι και με χαμηλότερο budget και αυτό λογίζεται στα συν τους στο τελικό ταμείο!

Κολοσσός: Στην 6άδα με το «σπαθί» του και την 3η καλύτερη επίθεση εντός έδρας!

Στο κλειστό της Καλλιθέας, ο Κολοσσός (9-13) μπήκε φουριόζος στο παρκέ με εμφανή διάθεση να βάλει από νωρίς τα θεμέλια για την 6η διαδοχική εντός έδρας νίκη του και τα κατάφερε με την εντυπωσιακή εικόνα των πρώτων επτά λεπτών, που τον έφερε στο +19 (21-2)!

Το «δώρο» της προηγούμενης μέρα από το Περιστέρι δεν μπορούσε να περάσει ανεκμετάλλευτο και με την μορφή που πήρε το παιχνίδι στα πρώτα 35 λεπτά (33-12 στο 15’, 64-47 στο 28’ και 70-52 στο 31’), όλοι στο γήπεδο περίμεναν απλά να μάθουν το τελικό σκορ για να εστιάσουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον ΠΑΟΚ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, όμως, σε αγώνες που μοιάζουν να έχουν κριθεί από το ημίχρονο και απλά περιμένουμε να μάθουμε το τελικό σκορ, η φυσιολογική χαλάρωση των γηπεδούχων και η άρνηση του Αμαρουσίου (7-15) να τα παρατήσει, έφεραν τούμπα το ματς και του έδωσαν μία άγρια ομορφιά.

Τελικά, η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα (Γκάουντλοκ 21π. & 3ασ., Σίτου 19π. & 9ρ. με 7/8 σουτ) πήρε τη νίκη (89-85) και επέκτεινε για 4ο μήνα το αήττητο σερί της στην Ρόδο (έχασε για τελευταία φορά από τον Παναθηναϊκό στις 26/11), ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με την 3η καλύτερη εντός έδρας επίθεση του πρωταθλήματος (μ.ο. 88,1π.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 6 τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο τους, οι Ροδίτες είχαν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην λίγκα (μ.ο. 96,1π.), ενώ στον γύρο ο 35χρονος Αμερικανός πρώην NBAer «πέταγε φωτιές» (μ.ο. 17,8π. & 2,3ασ. με 40% τριπ.) κι ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του!

Το ότι ο Κολοσσός τερμάτισε 6ος με λιγότερες νίκες από πέρυσι (11-11), δείχνει σε μεγάλο βαθμό το πόσο πολύ έχει ανέβει ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, ειδικότερα από την 2η και κάτω.

Το ίδιο ισχύει και για την μάχη της παραμονής που ουσιαστικά έχει κριθεί, με την Καρδίτσα πέρυσι να σώνεται στις 5 νίκες, ενώ τους εφετινούς νεοφώτιστους να χρειάζονται τουλάχιστον επτά για να νιώσουν ασφάλεια!

Η ομάδα των βορείων προαστίων άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στην επιστροφή της στην Α1 Κατηγορία, με τον Νίκο Βετούλα να ολοκληρώνει την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Γιώργος Λιμνιάτης, υπό τις οδηγίες του οποίου μπήκαν οι βάσεις για την σωτηρία.

Το πρόσφατο «διπλό» επί του Άρη και η ολική επαναφορά ενός αγώνα 20 πόντων στην μία κατοχή (δις) στο τελευταίο τρίλεπτο, δείχνει τον χαρακτήρα και τις δυνατότητες των «κιτρινόμαυρων» (Νικολαϊδης 18π., 6ρ., 3ασ. & 2κλ. με 4/7 τριπ.) ενόψει του 3ου γύρου στον οποίο θα παραταχθούν πλήρεις.

Καρδίτσα: Η εφετινή σωτηρία της έχει πολλαπλή αξία!

Στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», ο ΠΑΟΚ (8-14) ήταν η ομάδα που έψαχνε μία αντίδραση μετά από 6 συναπτές ήττες στις εγχώριες διοργανώσεις (νίκησε για τελευταία φορα στις 03/02), η Καρδίτσα (7-15), όμως, ήταν αυτή που νίκησε εμφατικά (97-78) κι έκανε την υπέρβαση, «αγκαλιάζοντας» την παραμονή της πολύ νωρίτερα από την τελευταία αγωνιστική (όπως συνέβη πέρυσι).

Το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι ότι οι Θεσσαλοί ξεπέρασαν το σοκ των ζημιών που υπέστη το νεότευκτο γήπεδό τους από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου (έδωσαν τα επτά πρώτα παιχνίδια τους εκτός έδρας), αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του Σμιθ (μ.ο. 11,2π. & 5,6π. με 56,4% διπ.) και με πολύ πετυχημένες διορθωτικές κινήσεις (Γιάνκοβιτς, ΜακΚάλουμ και Μακ) ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με νικηφόρο ρεκόρ (7-4) μέσα στην έδρα τους!

Καταγράφοντας στο ενεργητικό τους δύο νίκες επί των ιστορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης και έναν θρίαμβο επί του εξαιρετικού φέτος Προμηθέα, με το κλείσιμο στον 2ο γύρο να αφήνει γλυκόπικρες εντυπώσεις, λόγω ενός ακόμη σοβαρού τραυματισμού (ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα) που αυτή την φορά υπέστη ο Ρομέλο Γουάιτ (μ.ο. 11,8π. & 7,3ρ. με 61,1% διπ.), που ήταν πιο σταθερός παίκτης της ομάδας από την αρχή της σεζόν!

Κορυφαίος για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου στην νίκη επί του ΠΑΟΚ ήταν ο Νεοζηλανδός σέντερ, Σαμ Μενέγκα (22π., 5ρ. & 2κοψ. με 8/9 σουτ) που κάλυψε το κενό του Γουάιτ (χτύπησε στην 1η περίοδο), ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του ΜακΚάλουμ (14π. & 3ασ.) και του Γιάνκοβιτς (7π., 8ρ. & 7ας με 3/4 σουτ σε 24’) που ήρθε από τον πάγκο.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» (Μιχαλάκ 18π. & 6ρ. με 3/5 τριπ.) παρουσίασε για μία ακόμη φορά ένα πολύ άχρωμο πρόσωπο και με 20 λάθη και παθητικό 90,4 πόντους από την αλλαγή προπονητή και μετά, δεν μπόρεσε να προβάλει την παραμικρή αντίσταση στο 2ο μέρος.

Ο προβληματισμός στο στρατόπεδο των «μελανόλευκων» αποτυπώθηκε πλήρως στις δηλώσεις του υπηρεσιακού τεχνικού, Στάθη Νερατζάκη, ο οποίος έκανε λόγο για την άμεση ανάγκη να γυρίσει ολοκληρωτικά ο διακόπτης της αγωνιστικής λειτουργίας της ομάδας του.