Η επέμβαση στην οποίο υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (85-80), με τους «ερυθρόλευκους» να ενημερώνουν ότι όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο.

Ο Σέρβος σέντερ της ομάδας του Πειραιά, πάτησε άθελά του πάνω στον Κώστα Παπανικολάου με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί, κάτι το οποίο δημιούργησε την ανάγκη στον Ολυμπιακό να κινηθεί για την απόκητηση ψηλού, το οποίο και έπραξε με τη μεταγραφή του Μόουζες Ράιτ.

Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στο @OmilosIatrikou από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός.

