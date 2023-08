Ανακοίνωσε τον Λόντον Περάντες ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του πόιντ γκαρντ Λόντον Περάντες (1.88, 29χρ.).

Ο Κολοσσός ενίσχυσε την περιφερειά του με την απόκτηση του 29χρονου πόιντ γκαρντ Λόντον Περάντες, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Ισραήλ και την Γκαλίλ Ελιόν.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Λόντον Περάντες.

Welcome to Rhodes London!

Who is who:

Ο Λόντον Περάντες είναι γεννημένος στις 3 Οκτωβρίου του 1994 στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ και με ύψος 1,88μ. αγωνίζεται ως πόιντ γκαρντ. Από το 2013 μέχρι το 2017 φοίτησε στο κολέγιο της Βιρτζίνια τη σεζόν 2017/18 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο ΝΒΑ, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε στη Γαλλία και τη Λιμόζ και στα μέσα εκείνης της σεζόν μετακόμισε στη Σολέ.

Τη σεζόν 2019/20 πήγε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπαχτσεσεχίρ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο Ισραήλ και τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα. Φέτος, σε 19 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 11,8 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ.