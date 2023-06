Μπέριλ ΜακΚίσικ: «Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιήσεις τα λέιζερ»

Το σχόλιό της για την χρήση των λέιζερ τη βραδιά της φιέστας στο ΣΕΦ άφησε μέσω των social η Μπέριλ ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε μαζί με το κοινό του το τέλος της επιτυχημένης σεζόν! Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να αποθεώσουν τους νταμπλούχους Πειραιώτες και ανάμεσά τους ήταν και η Μπέριλ ΜακΚίσικ που πήρε αφορμή από την εικόνα στο κέντρο του γηπέδου για να περάσει το σχόλιό της.

Κάτι που είχε ξεκινήσει πρόσφατα, στο Game 4 του ΟΑΚΑ, με τα λέιζερ που έστρεφαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

«Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιήσεις τα λέιζερ» έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του ΜακΚίσικ για να συνοδεύσει την αντίστοιχη φωτογραφία.

the right way to use lasers 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/zHIfU2SWcq