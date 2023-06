Μπέριλ ΜακΚίσικ: «Υποθέτω ότι ήταν σε έκπτωση τα λέιζερ;» (vid)

Η σύζυγος του Σακιέλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ σχολίασε τα λέιζερ των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Game 4 της σειράς των τελικών της Basket League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Basket League και η σειρά είναι στο 2-1 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Λίγο μετά την είσοδο των δύο ομάδων στο παρκέ, πολλά ήταν τα καπνογόνα που άναψαν στην εξέδρα, αλλά και τα λέιζερ που χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να γίνουν συστάσεις.

Η χρήση λέιζερ συνεχίστηκε και η Μπέριλ ΜακΚίσικ ανέβασε στο Twitter ένα video με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν σε έκπτωση τα λέιζερ σήμερα»;

I guess there was a discount on the lasers today? 🥴 pic.twitter.com/YmbfrBQ3YQ