Δύο θρύλοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στις εξέδρες για τον δεύτερο μικρό τελικό της Basket League κόντρα στο Περιστέρι bwin.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στο κλειστό της Πυλαίας το Περιστέρι bwin για το Game 2 της σειρά των μικρών τελικών (7/6, 21:15) και θα έχει την... αύρα από δύο παίκτες οι οποίοι έχουν γράψει με ολόχρυσα γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία της ομάδας.

Ο λόγος για τους Μπάνε Πρέλεβιτς και Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς προκειμένου να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε και σε μια σχετική ανάρτηση για τη παρουσία των δύο θρύλων στο κλειστό της Πυλαίας.

Special guests for tonight’s game! 🙌🏼#PAOK legends Bane Prelevic and Peja Stojakovic ready for PAOK mateco 🆚 @peristeribc game (19:15)

Are you ready?#PAOK ⚫️⚪️#alltogetherpaok4ever 🏁 pic.twitter.com/lrBi6JRxQ9