Σύζυγος Μακίσικ: «Σταματήστε αυτή την αηδία με τα λέιζερ»!

Η σύζυγος του Σακιέλ Μακίσικ, Μπέριλ σχολίασε το γεγονός ότι οπαδοί του ΠΑΟΚ σημάδευαν με λέιζερ τους παίκτες του Ολυμπιακού στο μεταξύ τους παιχνίδι στο «Παλατάκι».

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την PAOK Sports Arena, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 88-68 και κάνοντας το 9/9 στην Basket League πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και τις back-to-back αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε και τη Βιλερμπάν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδοί του ΠΑΟΚ σημάδευαν στο πρόσωπο τους παίκτες του Ολυμπιακού, κάτι που σχολίασε η σύζυγος του Σακιέλ Μακίσικ. «Πάρτε τα laser σπίτι σας και παίξτε με τα κατοικίδια σας, αντί να τα φέρνετε στο γήπεδο. Σταματήστε αυτή την αηδία με τα laser» εξήγησε η Μπέριλ Μακίσικ στο Twitter.

Take your lasers home and play with your pets y’all. Stop this laser nonsense