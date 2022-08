Ο Τζεράι Γκραντ αποχαιρετά τον Προμηθέα Πατρών μετά από δύο χρόνια και συνεχίζει την καριέρα του στην Μπουντιβέλνικ!

Για δύο χρόνια ο Τζεράι Γκραντ αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα του Προμηθέα στη ρακέτα. Ο Αμερικανός ψηλός μετά από μία γεμάτη διετία στην Πάτρα θα μετακομίσει στην ουκρανική Μπουντιβέλνικ, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Οι Ουκρανοί αναζητούσαν έναν έμπειρο ψηλό για να ενισχύσουν την frontline τους, ενόψει και των προκριματικών του Basketball Champions League, με τον 33χρονο να είναι ο εκλεκτός.

Ο Γκραντ την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Προμηθέα είχε 10.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα 33 παιχνίδια του στην Basket League, αγωνιζόμενος για 22 λεπτά.

Another one player in our frontcourt!



Grant (33 years old, 203 cm, 105 kg) can play 4 and 5, and he moves to our team after two years in the Greek "Promiteas".



In the 2021/22 EuroCup he brought the team 12.8 points + 4.9 rebounds in 23.7 minutes per game.#BudivelnykBasketball pic.twitter.com/xkBfvwkGRV