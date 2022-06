Πλησιάζει στους Σίξερς ο Πι Τζέι Τάκερ, κάτι που συζητιέται σε πολλές ομάδες του ΝΒΑ.

Οι Σίξερς θα προσφέρουν 30 εκατομμύρια δολάρια στον Πι Τζέι Τάκερ για τρία χρόνια συμβολαίου και θα περιμένουν να μάθουν τις προθέσεις του, αφού ένας σπεσιαλίστες «3 and D» παίκτες (συνδυάζουν καλή άμυνα και τρίποντο) στο ΝΒΑ θα μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, αρκετές ομάδες του ΝΒΑ πιστεύουν πως ο έμπειρος φόργουορντ θα υπογράψει τριετές στους Σίξερς με τα 30 εκατ. δολάρια που του προσφέρουν

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 7.6 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 41.5% στα τρίποντα, δίνοντας λύσεις στο σύνολο του Σποέλστρα που έφτασε στους τελικούς της Ανατολής, αλλά ηττήθηκε στο Game 7 από τη Βοστώνη, ενώ την προηγούμενα χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

'Numerous rival teams' are convinced P.J. Tucker will sign with the 76ers on a three-year, $30M deal, per @TheSteinLine pic.twitter.com/cCO9JD2mZp