O Πι Τζέι Τάκερ θα κυκλοφορεί ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι και ήδη αρκετοί διεκδικητές του τίτλου τον... γλυκοκοιτάζουν.

Δεν θα αγωνίζεται στους Χιτ τη νέα σεζόν ο Πι Τζέι Τάκερ. Ο έμπειρος φόργουορντ θα κάνει opt out στην option 7.4 εκατ. δολαρίων με το Μαϊάμι και θα βγει ελεύθερος στην αγορά σύμφωνα με το Athletic. Αρκετές διεκδικήτριες του τίτλου αναμένεται να δώσουν μάχη για να αποκτήσουν ένα παίκτη που ήταν... κλειδί για το πρωτάθλημα των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2021.

Μιλάμε για έναν 3andD specialist, δηλαδή έναν παίκτη που συνδυάζει εξαιρετική άμυνα με φοβερό τρίποντο από τη γωνία που είναι το σήμα κατατεθέν του. Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 7.6 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 41.5% στα τρίποντα, δίνοντας λύσεις στο σύνολο του Σποέλστρα που έφτασε στους τελικούς της Ανατολής, αλλά ηττήθηκε στο Game 7 από τη Βοστώνη.

Miami’s PJ Tucker will opt out of his $7.4 million player option for the 2022-23 season and enter free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. Several championship contending teams are expected to compete for Tucker, who was a key part of Milwaukee’s title run in 2021.