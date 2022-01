Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Γιαννάκη του: «Δύναμη και αισιοδοξία από το χαμόγελο και την αγάπη του»

Ένεκα της ημέρας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε τις ευχές της στον Γιαννάκη, τον πιο πιστό οπαδό του Δικεφάλου.

Ο Γιαννάκης, ο ο πιο πιστός φίλος του ΠΑΟΚ, έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή.

Κι η ΚΑΕ εννοείται πως δεν μπορούσε να τον ξεχάσει.

Οι άνθρωποι του συλλόγου ανέβασαν φωτογραφία του, μαζί με τον Μάλκολμ Γκρίφιν, από το Παλατάκι και του ευχήθηκαν: «Το χαμόγελο του και η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ μόνο δύναμη και αισιοδοξία μπορούν να μας δώσουν. Χρόνια Πολλά στον εορτάζοντα σήμερα Γιαννάκη μας! Την ψυχή μας!», ανέφερε το όμορφο μήνυμα της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

Σε αντίστοιχη κίνηση είχε προχωρήσει νωρίτερα κι η ΠΑΕ.

Θυμίζουμε πως πριν από ένα μήνα, ο Γιαννάκης του ΠΑΟΚ είχε παρακολουθήσει μαζί με τον Γιαννάκη του Άρη το ντέρμπι μεταξύ των δύο αγαπημένων τους ομάδων στην PAOK Sports Arena, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν στην Ελλάδα.

Το χαμόγελο του και η αγάπη του για τον #PAOK μόνο δύναμη και αισιοδοξία μπορούν να μας δώσουν.

Χρόνια Πολλά στον εορτάζοντα σήμερα Γιαννάκη μας! Την ψυχή μας!

Happy name day to this amazing guy, our best fan, Giannakis 🤍🖤 pic.twitter.com/MeH604qhz9