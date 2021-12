Νέντοβιτς για Νικολαΐδη: «Δεν είχα ιδέα πως παίζει στον Ολυμπιακό, δεν το έκανε επίτηδες»

Ο άσσος του Παναθηναϊκού προχώρησε σε συμπληρωματικές αναρτήσεις με τις οποίες εξηγεί πως δεν πρόκειται για μία διαμάχη μεταξύ «αιωνίων» και πως οι διαιτητές πρέπει να προλαβαίνουν τέτοιες καταστάσεις.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μετά το αρχικό ξέσπασμα που είχε στο twitter, θέλησε να δώσει μία περαιτέρω εξήγηση για το συμβάν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως δεν πρόκειται για ένα ζήτημα μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών, αφού δεν ήξερε πως ο Νικολαΐδης ήταν «ερυθρόλευκος», ενώ τόνισε πως οι διαιτητές θα πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να προστατεύουν τους παίκτες.

Πιο αναλυτικά: «Πρώτα από όλα δεν ήξερα ότι ο μικρός ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, μόλις το έμαθα. Δεύτερον, αν κάνετε το ζήτημα κάτι μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών τότε το IQ σας είναι υπό του μηδενός και δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Τρίτον, δεν κατηγορώ κανέναν, για τον λόγο αυτό είπα ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αμυντικός, προφανώς δεν το έκανε επίτηδες».

Για να προσθέσει: «Οι διαιτητές πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά με το να προστατεύουν τους πάικτες ώστε να μην συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις».

First of all I had no idea the kid is a Oly player, I just found out. second, if you re making this a Pao-Oly thing your IQ is below 0 and no point of arguing.Third, Im not accusing anybody, thats why I said I dont care who the defender is, of course he didnt do it on purpose