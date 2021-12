Νέντοβιτς: «Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αμυντικός ή πόσο χρονών, απλά δεν το κάνεις»

Ενοχλημένος εμφανίστηκε στον λογαριασμό του στα social media ο παίκτης του Παναθηναϊκού που αποχώρησε τραυματίας στην τέταρτη περίοδο από το παιχνίδι με το Λαύριο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Λαύριο εντός έδρας για την 9η αγωνιστική της Basket League, σε μία αναμέτρηση όπου οι «πράσινοι» είχαν... παγωμένα χαμόγελα βλέποντας μεν την ομάδα τους να παίρνει τη νίκη με 102-83, ωστόσο είδαν τον Νεμάνια Νέντοβιτς να αποχωρεί τραυματίας.

Στο 6'47'' πριν την λήξη του παιχνιδιού, ο Σέρβος γκαρντ γύρισε το πόδι του όταν προσγειώθηκε από την προσπάθειά του να εκτελέσει σουτ από την περιφέρεια. Την άμυνα πάνω στον Νέντοβιτς είχε αναλάβει ο νεαρός Αλέξανδρος Νικολαϊδης, ο οποίος χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.

Ο έμπειρος παίκτης των «πρασίνων» εκτιμάται πως υπέστη διάστρεμμα με την κατάστασή του να επανεξετάζεται. Ο ίδιος, μάλιστα, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου εμφανίζεται αρκετά εκνευρισμένος με το συμβάν.

Συγκεκριμένα, ανέβασε το στιγμιότυπο από το μαρκάρισμα και έγραψε: «Μόλις είδα το βίντεο. Αν έχεις αργήσει κι έρχεσαι από το πλάι στον σουτέρ, δεν έχεις καμία δουλειά να έχεις επαφή με το κορμί του, παίρνεις... δρόμο από εκεί γιατί έχεις αργήσει ήδη και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι αυτό.

Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αμυντικός ή πόσο χρονών είναι, απλά δεν το κάνεις αυτό. Ναι μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί επίσης να μην συμβεί, Τέλος της συζήτησης!»

I dont care who the defender is or how old he is, you just dont do that. Yes, it can happen but it also could not happen and should not happen. End of story

I just saw the video…if you re late and coming from the side of the shooter you have no business being in his body, you get the fuck out of there because you re late already and you cannot do much about it. pic.twitter.com/a5T0AjaB4t