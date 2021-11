Πέρι: «Παίξαμε με καρδιά σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον»

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Κέντρικ Πέρι εξήγησε πως οι «πράσινοι» έπαιξαν με μεγάλη καρδιά και ενότητα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το comeback στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας επιμέρους σκορ 17-33 στο τέταρτο δεκάλεπτο και πανηγυρίζοντας τη νίκη με σκορ 76-81.

«Δείξαμε μεγάλη καρδιά και ενότητα απόψε σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον. Νιώθω ταπεινός που είμαι μέρος της ιστορίας! Ας χτίσουμε πάνω σε αυτό το πράσινο!» ήταν το μήνυμα του Κέντρικ Πέρι στο Twitter έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη που έσπασε το αήττητο του Ολυμπιακού στην Basket League.

Ο Πέρι τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους (1/2 βολές, 1/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 19:53 που έμεινε στο παρκέ.

We showed great heart and togetherness tonight in an EXTREMELY hostile environment. Humbled to be a part of history! Let's build on this GREEN! ☘️☘️☘️ https://t.co/fd1EH0Cwb8