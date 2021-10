Άρης: Τα μετάλλια του Σούμποτιτς στο μουσείο των «κίτρινων»

Ο Λευτέρης Σούμποτιτς θα παραχωρήσει τα πέντε μετάλλια από τα πρωταθλήματα που κατέκτησε με τον Άρη (1987-91) στο μουσείο των «κίτρινων».

Ο Λευτέρης Σούμποτιτς αγωνίστηκε στον Άρη την περίοδο 1986-93, αποτελώντας μέλος του πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ και κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα με τη φανέλα των «κίτρινων».

Ο «Πίξι» εργάστηκε για τελευταία φορά σε σύλλογο το 2019 ως head coach της Μπουντούτσνοστ και πλέον εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή των εθνικών ομάδων της Ακτής Ελεφαντοστού στα 65 του χρόνια.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Σούμποτιτς αποκάλυψε πως τα μετάλλια από τα πέντε πρωταθλήματα που κατέκτησε με τον Άρη (1987-91) θα δοθούν στο μουσείο της ομάδας.

1986-1991 5 times Greek champion.This medals are going to Aris museum. 🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🏅🏅🏅🏅🏅 pic.twitter.com/DHn33V9tYD