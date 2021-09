Επίσημο: Στον Άρη ο Σακούρ Τζούστον για ένα χρόνο

Ο Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία που είχε συνάψει από τις αρχές του μήνα με τον 25χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, Σακούρ Τζούστον, ο οποίος προέρχεται από την G League.

Οι κίτρινοι συνεχίζουν να ανακοινώνουν παίκτες με τους οποίους είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό. Σειρά πήρε ο Σακούρ Τζούστον (2.01μ.), ο οποίος είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της απόκτησης του 25χρονου φόργουορντ ήρθε να προστεθεί δίπλα σε εκείνες των Ουίλιαμς, Κάουαν και Χάνλαν που προηγήθηκαν, μερικές ώρες νωρίτερα.

Αναλυτικά η ανακοινώση του συλλόγου:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Σακούρ Τζούστον για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.

Ο Αμερικανός Σακούρ Τζούστον είναι γεννημένος στις 31 Μαΐου του 1996 και με ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις των πάουερ φόργουορντ και σέντερ. Στη σχολική του πορεία, φοίτησε και αγωνίστηκε στα high schools Irvington και Eastside (αμφότερα του New Jersey) και στη συνέχεια μοίρασε την κολεγιακή πορεία του σε τρία πανεπιστήμια.

Από το 2015 έως το 2017 φοίτησε στο Hutchinson. Η σεζόν 2016-17 ήταν η καλύτερή του, με 17.3 πόντους, 12.1 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 1.8 κοψίματα. Επιδόσεις που του επέτρεψαν να αναδειχτεί σε NABC Junior Player of the Year, όπως και να επιλεχθεί στην καλύτερη πεντάδα NJCAA All American.

Από το 2017 έως το 2019 αγωνίστηκε στο UNLV και το 2018 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα All Mountain West, με μέσους όρους 14.6 πόντων, 10 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 0.6 κοψίματα.

Το 2019-20 έπαιξε στο Oregon, με 7.9 πόντους και 6.3 ριμπάουντ ανά αγώνα. Κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου αγωνίστηκε στη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μέμφις Χαστλ, όντας συμπαίκτης, μάλιστα, του Άντονι Κάουαν JR.