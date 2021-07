Παναθηναϊκός: Το «Trust The Process» του Χουγκάζ που ανυπομονεί για Παναθηναϊκό (pic)

Το δείπνο του ελπιδοφόρου φόργουορντ παρέα με τους εκπροσώπους του, Νίκο Σπανό και Χριστόφορο Χούμα, με το μήνυμα... trust the process.

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου με τον Νίκο Χουγκάζ και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ, ο εκ των εκπροσώπων του νεαρού παίκτη, Χριστόφορος Χόυμας, ανέβασε την παρακάτω φωτογραφία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σπουδαία πράγματα έρχονται στο μέλλον! Ήταν απλά η αρχή...».

Να θυμίσουμε πως ο Νίκος Χουγκάζ δε θα ενταχθεί από το φετινό καλοκαίρι στο δυναμικό των πρωταθλητών Ελλάδας, αντιθέτως θα συνεχίσει για έναν ακόμη χρόνο στον Ιωνικό, με την διαφορά πως αυτή τη φορά θα είναι υπό το καθεστώς του δανεισμού.

Great things to come in the future! This was just the beginning….



Trust The Process #NSIfamily pic.twitter.com/374asAXjC0