Με 121 ομάδες Β' και Γ' Εθνική!

Η ομοσπονδία μπάσκετ παρουσιάστηκε «ανοιχτοχέρα» ενόψει εκλογών προς τις ομάδες.
Σήμερα ανακοινώθηκε ο καταρτισμός των ομίλων σε Β' και Γ' Εθνική Ανδρών στις οποίες θα βρεθούν 121 σύλλογοι!
Ο αριθμός συνιστά φυσικά ρεκόρ συμμετοχής.
Η Β' Εθνική θα έχει 4 ομίλους (πέρυσι είχε 2) με 54 ομάδες.
Η Γ' Εθνική θα έχει 6 ομίλους (πέρυσι είχε 4) με 67 ομάδες.
Αναλυτικά οι όμιλοι:
B’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΦΗ
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΦΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΝΤ
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
EAΠ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
ΤΕΛΕΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΚΑΠ
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΕΡΑ
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
1ος ΕΣΚΑΒΔΕ
2ος ΕΣΚΑΒΔΕ
3ος ΕΣΚΑΘ
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ
ΔΕΚΑ ΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚ
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ