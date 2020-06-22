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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Β' & Γ' Εθνική
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Με 121 ομάδες Β' και Γ' Εθνική!

Με 121 ομάδες Β' και Γ' Εθνική!

Με 121 ομάδες Β' και Γ' Εθνική!

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους ομίλους στις δύο μικρότερες εθνικές κατηγορίες Ανδρών όπου θα αγωνιστούν 121 ομάδες. 

Η ομοσπονδία μπάσκετ παρουσιάστηκε «ανοιχτοχέρα» ενόψει εκλογών προς τις ομάδες.

Σήμερα ανακοινώθηκε ο καταρτισμός των ομίλων σε Β' και Γ' Εθνική Ανδρών στις οποίες θα βρεθούν 121 σύλλογοι!

Ο αριθμός συνιστά φυσικά ρεκόρ συμμετοχής.

Η Β' Εθνική θα έχει 4 ομίλους (πέρυσι είχε 2) με 54 ομάδες.

Η Γ' Εθνική θα έχει 6 ομίλους (πέρυσι είχε 4) με 67 ομάδες.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

B’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ

ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΟΣ

ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ

ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ

ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΦΗ

ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΝΤ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΝΘ

ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ                       

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ               

ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ           

ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ               

ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ            

ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ            

ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ        

ΓΑΕΤ ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ       

ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ   

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ       

ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ       

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ       

EAΠ       

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ

ΤΕΛΕΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ

ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ

ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY

ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ

ΚΑΠ

ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΣ ΠΕΡΑ

ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

1ος ΕΣΚΑΒΔΕ

2ος ΕΣΚΑΒΔΕ

3ος ΕΣΚΑΘ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ

ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ

ΔΕΚΑ ΑΣ

ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΣ ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚ

ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ

ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ

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