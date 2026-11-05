Ο Χάρι Κέιν ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου και κορυφαία ΜΜΕ αναφέρουν πως γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος στην Ευρώπη.

Ήταν...αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο, καθώς η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χάρι Κέιν έως το 2029.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τους Βαυαρούς, δηλώνοντας πως αγαπάει τον σύλλογο, ενώ παράλληλα, βάσει κορυφαίων ΜΜΕ, φέρεται να γίνεται και ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη.

Μέσα από το Athletic αναφέρουν πως βάσει μισθού θα λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον, ωστόσο ενδέχεται εν τέλει να μην είναι ο καλύτερα αμειβόμενος, καθώς άλλοι αστέρες ίσως έχουν μεγαλύτερα έσοδα μέσω διαφημίσεων κλπ.

Τα νούμερά του με τη γερμανική ομάδα «ζαλίζουν», αφού σε 161 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 156 γκολ και 41 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα, 2 Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Γερμανίας.

«Νιώθω τεράστια περηφάνια που είμαι στην Μπάγερν: αγαπώ αυτόν τον σύλλoγο, τους φιλάθλους, την Allianz Arena – έχουμε μια φανταστική ομάδα και, στο πρόσωπο του Βινσέντ Κομπανί, έναν φανταστικό προπονητή. Με γεμίζει μεγάλη περηφάνια αυτή η δέσμευση να παραμείνω».