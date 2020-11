Νικς: Απέκτησαν τα δικαιώματα του Σέρχιο Γιουλ

Ο Σέρχιο Γιουλ είναι πλέον 33 ετών. Το όνειρο του ΝΒΑ ίσως να έχει... ξεφτίσει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αν ο Ισπανός γκαρντ το θελήσει, η πόρτα των Νιου Γιορκ Νικς θα είναι ανοικτή.

Η ανταλλαγή, με τους Χιούστον Ρόκετς, έφερε στη Νέα Υόρκη, εκτός απ' τον Όστιν Ρίβερς και τα δικαιώματα του Γιουλ. Είχε γίνει επιλογή στο Draft του 2009 από τους Ντένβερ Νάγκετς, την ομάδα που συμφώνησε να αγωνιστεί ο Φακούντο Καμπάτσο.

Another NBA - Real Madrid deal?

The Knicks have acquired the draft rights to Spanish guard Sergio Llull in addition to Austin Rivers in a sign-and-trade deal with Houston to complete signing of Rivers.

This time, no worry for madridistas ;)#Llull #RealMadrid #EuroLeague #NBA

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 27, 2020