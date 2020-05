FIBA: «Ο Σαμπόνις είναι ο τέλειος σύγχρονος ψηλός» (vid)

Ο Σαμπόνις μέτρησε φέτος 14.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ μ.ό. σε 74 συμμετοχές με την Ιντιάνα ενώ συμμετείχε στο NBA All-Star Game για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Λιθουανός φόργουορντ – σέντερ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, έχοντας μάλιστα να επιδείξει το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2015 και η FIBA παρουσίασε τα highlights του.

Always a joy to watchIs @Dsabonis11 your perfect modern big man

The star turns just today! pic.twitter.com/xpTI0wsj5Y

— FIBA (@FIBA) May 3, 2020