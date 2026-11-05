Η μοναδική ομάδα που έχει υποτάξει δυο φορές (πέρσι και φέτος) τη Ρεάλ στη Movistar Arena είναι ο Παναθηναϊκός, μια πέρσι (87-77) και μια φέτος (115-112) με τον φανταστικό Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποτελεί τον «δήμιο» της Ρεάλ την τελευταία διετία στη Movistar Arena, καθώς έχει τον τρόπο να περνάει αλώβητος από το «σπίτι» της! Οι «πράσινοι» είναι η μοναδική ομάδα που υποχρέωσε τους Μαδριλένους σε ήττα στην παράταση (115-112) στο άντρο της, όπως έκανε και την περσινή σεζόν, όπου η «Βασίλισσα» είχε ρεκόρ 18-1 εντός έδρας και τη μοναδική φορά που έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι ήταν απέναντι στο «τριφύλλι».

Ήταν 13 Νοεμβρίου 2025 όταν η ελληνική ομάδα έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την ισπανική πρωτεύουσα, επικρατώντας με 87-77. Μία ήττα που είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ρεάλ είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν με το εντυπωσιακό 18-1 εντός έδρας, έχοντας χάσει μόνο από το σύνολο του Έργκιν Άταμαν.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου 2026, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Και αυτή τη φορά με ακόμη πιο δραματικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 115-112 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουμε δει στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους σε μόλις 23 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ με τους 23 πόντους σε μία περίοδο, στην ιστορία της Euroleague.

Και κάπως έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πλέον δύο εντός έδρας ήττες από την περσινή σεζόν και μετά. Και οι δύο έχουν έναν κοινό παρονομαστή, τον Παναθηναϊκό. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως οι Μαδριλένοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, μετρώντας δέκα συνεχόμενες νίκες σε ισπανικό πρωτάθλημα και Euroleague.

Ωστόσο, όταν απέναντι τους βρίσκουν τον Παναθηναϊκό χάνουν την... μπάλα. Ενδεικτικά, στις τελευταίες 7 αναμετρήσεις των δυο ομάδων συμπεριλαμβανομένου και του τελικού της Euroleague στο Βερολίνο, οι «πράσινοι» μετρούν 6 νίκες και μόλις μια ήττα.

Ο Παναθηναϊκός πάντως την τελευταία διετία δεν κερδίζει απλώς στη Μαδρίτη, αλλά χτίζει μια «πελατειακή σχέση» με τη «Βασίλισσα»...

