Δουβίκας, ο παίκτης που εκθρόνισε Χάαλαντ και Μπαπέ - Η εξομολόγηση μετά το χατ τρικ!

Ο Δουβίκας στην κορυφή των σκόρερ του Champions League – «Με βοηθούν πολύ οι συμπαίκτες μου», λέει ο Έλληνας φορ, χαμηλώνει τους τόνους ο Φάμπρεγας

Σε μια ιστορική βραδιά για την Κόμο, ο Τάσος Δουβίκας έκλεψε την παράσταση, σημειώνοντας χατ τρικ στην εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 9-1 επί της Λανς και ανεβαίνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την προσωπική του επίδοση, αλλά και για το αποτέλεσμα της ομάδας του. «Ήταν μια σπουδαία βραδιά για εμάς. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και φυσικά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το χατ τρικ μου», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην παρουσία του στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, αλλά και στη συμβολή των συμπαικτών του στην εξαιρετική του πορεία. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην πρώτη θέση των σκόρερ. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο επόμενο παιχνίδι. Οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Champions League, αλλά πιστεύω πως ολόκληρη η ομάδα παίζει πολύ καλά στη διοργάνωση», υπογράμμισε.

Ο 27χρονος φορ αναφέρθηκε επίσης στην αγωνιστική φιλοσοφία που έχει περάσει στην Κόμο ο Σεσκ Φάμπρεγας, εξηγώντας πως η ομάδα επιδιώκει να κυριαρχεί μέσω της κατοχής και να επιτίθεται με ταχύτητα. «Παίζουμε με το δικό μας στιλ, δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες και προσπαθούμε να κερδίζουμε μέτρα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς καταφέρνουμε να το κάνουμε αυτό από την πρώτη κιόλας χρονιά, αλλά η αλήθεια είναι πως μας βγαίνει. Θέλουμε να έχουμε την κατοχή και να επιτιθέμαστε γρήγορα. Σήμερα δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μεγάλη δίψα και όταν κερδίζεις, θέλεις να παίζεις ξανά και ξανά. Από αύριο, όμως, το μυαλό μας βρίσκεται στην Ίντερ», σημείωσε.

Φάμπρεγας: «Να παραμείνουμε προσγειωμένοι»

Από την πλευρά του, ο Σεσκ Φάμπρεγας θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, παρά τον θρίαμβο της ομάδας του, υπενθυμίζοντας στους ποδοσφαιριστές του πως ακολουθούν σημαντικές υποχρεώσεις. «Σήμερα όλα πήγαν με το μέρος μας. Τώρα, όμως, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, το ένατο ανάμεσα στις δύο διακοπές για τις εθνικές ομάδες, και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το διάστημα. Ήταν μια υπέροχη βραδιά για εμάς. Έχουμε πολλά παιδιά που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, αλλά πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Χρειάζεται να μάθουμε να διαχειριζόμαστε κάθε παιχνίδι και να προχωράμε με την ίδια συνέπεια», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Παράλληλα, σχολίασε το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που περιμένει την Κόμο, με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα να βρίσκονται στο καλεντάρι της. «Όταν είδα τα τελευταία παιχνίδια του προγράμματος, με την Παρί και την Μπαρτσελόνα, σκέφτηκα αμέσως πως πρέπει να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς από νωρίς. Πρόκειται για συλλόγους που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο από τους υπόλοιπους, αλλά μέχρι τον Ιανουάριο έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας», εξήγησε.

Τέλος, ο Φάμπρεγας αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψουν σύντομα αρκετοί ποδοσφαιριστές. Οι Μόιζε Κιν, Χεσούς Ροντρίγκες, Αντάι, Ντιάο και Τσαλόμπα παραμένουν εκτός δράσης, με τον Ισπανό να τονίζει πως η ομάδα χρειάζεται να ολοκληρώσει δυνατά τις υποχρεώσεις της πριν από την απαραίτητη περίοδο ξεκούρασης.

«Πρέπει να κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια και στη συνέχεια να ξεκουραστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, συνεχίζοντας παράλληλα τις προπονήσεις. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους αριστεροπόδαρους, είναι ξεχωριστοί ποδοσφαιριστές. Όσοι αριστεροπόδαροι είχα συμπαίκτες έβλεπαν το ποδόσφαιρο με διαφορετική ποιότητα. Για μένα, όμως, το σημαντικότερο είναι να καταλαβαίνουν όλοι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά που έχουν κάνει», κατέληξε.