Ο Σκούτσι Σμιθ φόρεσε για 21 παιχνίδια την φανέλα του Περιστερίου φέτος και είχε κατά μέσο όρο 7.3 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ.

Ωστόσο, δεν θα συνεχίσει στη χώρα μας, αφού ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τον ανακοίνωσε στην ομάδα του, Μέγκα Μπεμάξ.

Scoocie Smith, former player of peristeri Athens, is the new pg of Serbian team, Mega Bemax from Belgrade! #BeoBasket

