Ντουμπάι BC: Ο ασταμάτητος Καμπενγκέλε MVP των τελικών της ΑΒΑ Liga
Η Ντουμπάι επικράτησε (83-81) της Παρτίζαν εκτός έδρας και με 3-1 στη σειρά κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να σκοράρει στο φινάλε.
Πάντως κορυφαίος παίκτης της ομάδας από τα Εμιράτα στη σειρά των τελικών ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε που πήρε στα χέρια του και το βραβείο του MVP των τελικών της ABA Liga.
Τελείωσε τη σειρά με 15.5 πόντους μέσο όρο αλλά και 7.2 ριμπάουντ, κυριαρχόντας και στις δύο μεριές του παρκέ. Ένας ψηλός που εντυπωσίασε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24 και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Βενέτσια πριν μετακομίσει στην Ντουμπάι BC.
Mfiondu Kabengele of @dubaibasket is the MVP of the #ABAPlayoffs Finals!— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 12, 2026
Congratulations! 👏👏 pic.twitter.com/HPbHbVRaLi
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