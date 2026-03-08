Η Παρτίζαν πήρε το... διπλό από την Μπόσνα με 56-96, διασύροντάς την με 40 πόντους διαφορά!

Εύκολο βράδυ είχε η Παρτίζαν, καθώς επικράτησε με 56-96 της Μπόσνα και έφτασε τις 17 νίκες στην ABA Liga.

Το σύνολο του Ζόαν Πεναρόγια διατήρησε την πρωτιά στη βαθμολογία, κάνοντας μια κυριαρχική εμφάνιση, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού από την αρχή έως το τέλος της αναμέτρησης.

1/4 | 2. kolo TOP 8 faze ABA lige | ⚫️⚪️



KK Bosna 15 - 24 #KKPartizan pic.twitter.com/OIKJfnOxxU March 8, 2026

Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Μπράουν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάρουθερς που πέτυχε 10π.

Η Παρτίζαν πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους (11/03, 21:45), για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 27-55, 36-81, 56-96