Μπόσνα - Παρτίζαν 56-96: Την... διέσυρε!
Εύκολο βράδυ είχε η Παρτίζαν, καθώς επικράτησε με 56-96 της Μπόσνα και έφτασε τις 17 νίκες στην ABA Liga.
Το σύνολο του Ζόαν Πεναρόγια διατήρησε την πρωτιά στη βαθμολογία, κάνοντας μια κυριαρχική εμφάνιση, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού από την αρχή έως το τέλος της αναμέτρησης.
1/4 | 2. kolo TOP 8 faze ABA lige | ⚫️⚪️
KK Bosna 15 - 24 #KKPartizan pic.twitter.com/OIKJfnOxxU— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 8, 2026
Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Μπράουν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση, έχοντας 21 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάρουθερς που πέτυχε 10π.
Η Παρτίζαν πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους (11/03, 21:45), για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 27-55, 36-81, 56-96
Pobeda crno-belih u Sarajevu!⚫️⚪️#KKPartizan #ABAliga pic.twitter.com/jcpyts8wAC— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 8, 2026
