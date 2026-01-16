Η Παρτίζαν επικράτησε εκτός έδρας της Ιγκοκέα με 103-81 για την 7η αγωνιστική της Aba Liga, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Έβγαλε αντίοδραση και ξέσπασε η Παρτίζαν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, επικρατώντας της Ιγκοκέα με 81-103 εκτός έδρας και πανηγύρισε την 12η νίκη της στην Αδριατική λίγκα.

Το σύνολο του Πεναρόγια κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας επιθετικό πλουραλισμό, έριξε 103 πόντους στην Ιγκοκέα και πήρε ψυχολογία ενόχει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας που έχει.

Κορυφαίος για ακόμη ένα βράδυ για τους Σέρβους ήταν ο Γουάσινγκτον, πετυχαίνοντας 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Γκαβρίλοβιτς με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Παρτίζαν η Μπάγερν (20/01, 21:30) στη Γερμανία στο πλαίσιο της 23ης «στροφής» της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 18-33, 46-54, 67-84, 81-103