Η Παρτίζαν επικράτησε εκτός έδρας της Στουντέντσκι χωρίς να ιδρώσει με 78-66 πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι για τη EuroLeague.

Η Στουντέντσκι υποδέχθηκε την Παρτίζαν για την 14η αγωνιστική της ABA Liga με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 66-78 χωρίς καμία δυσκολία.

Ο Ουάσινγκτον έκανε ξανά το παιχνίδι του με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Καλάθης ακολούθησε με 9 πόντους (3/3 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Παρότι οι «ασπρόμαυροι» δεν εντυπωσίασαν, έκαναν όσα χρειάζονταν για να επικρατήσουν σχετικά άνετα του ουραγού του ομίλου τους.

Αυτή ήταν η 11η νίκη της ομάδας του Ζοάν Πενιαρόγια σε 12 παιχνίδια ABA Liga με τους δύο προαναφερθέντες πρωταγωνιστές να σκοράρουν τις κρίσιμες στιγμές οδηγώντας την ομάδα τους σε διψήφιο προβάδισμα.

Tα δεκάλεπτα: 16-15, 28-42, 49-57, 66-78

Η Παρτίζαν υποδέχεται την Τετάρτη 14/11 τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague και φιλοδοξεί να τερματίσει το σερί των έξι ηττών στη διοργάνωση.

