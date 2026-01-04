Σπλιτ - Ντουμπάι BC 78-92: Συνεχίζει αήττητη στην ABA Liga πριν τη «διαβολοβδομάδα»
Η Ντουμπάι BC φιλοξενήθηκε από την Σπλιτ για τη 13η αγωνιστική της ABA Liga από την οποία πέρασε με ευκολία με 78-92 για να παραμείνει αήττητη.
Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ντουέιν Μπέικον που ξεχώρισε με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ οι Αμπάς, Καμένιας και Πετρούσεφ ακολούθησαν με διψήφιο αριθμό πόντων όντες εξίσου αποτελεσματικοί.
Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πώς είχε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και στο 21 λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού.
Τα δεκάλεπτα: 15-26, 40-46, 54-70, 78-92
