Ερυθρός Αστέρας - Μέγκα Μπάσκετ 94-73: Έκτη σερί νίκη για τους «ερυθρολεύκους»
Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει να κερδίσει, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να διανύει τον... μήνα του μέλιτος. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου επικράτησαν της Μέγκα Μπάσκετ με 94-73, φτάνοντας έτσι τις έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Με πρωταγωνιστή, μάλιστα, τον Στέφαν Μιλιένοβιτς, τον 24χρονο Σέρβο που πέτυχε 18 πόντους με 5 ασίστ. Διψήφιοι για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν και οι Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, αλλά και Σέμι Οτζελέγιε με 11 πόντους.
Ο πρώτος, μάλιστα, μοίρασε και 7 ασίστ, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει συνολικά 26 και με αυτήν τη νίκη να φτάνει σε ρεκόρ 2-1 στην ABA Liga.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 51-33, 77-54, 94-73
