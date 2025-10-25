Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μέγκα Μπάσκετ με 94-73 και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του στην ABA Liga και έκτη συνεχόμενη συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει να κερδίσει, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να διανύει τον... μήνα του μέλιτος. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου επικράτησαν της Μέγκα Μπάσκετ με 94-73, φτάνοντας έτσι τις έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Με πρωταγωνιστή, μάλιστα, τον Στέφαν Μιλιένοβιτς, τον 24χρονο Σέρβο που πέτυχε 18 πόντους με 5 ασίστ. Διψήφιοι για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν και οι Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, αλλά και Σέμι Οτζελέγιε με 11 πόντους.

Ο πρώτος, μάλιστα, μοίρασε και 7 ασίστ, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει συνολικά 26 και με αυτήν τη νίκη να φτάνει σε ρεκόρ 2-1 στην ABA Liga.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 51-33, 77-54, 94-73