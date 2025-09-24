Η Ντουμπάι BC φαίνεται ότι... ανοίγει τον δρόμο στην Αδριατική Λίγκα καθώς πλέον φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ομάδα από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ένα δημοσίευμα του meridian sport, έχουν αρχίσει οι πρώτες κινήσεις ώστε να αγωνιστεί στην ABA Liga ομάδα από τη Σαουδική Αραβία!

Η Ντουμπάι BC η οποία την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αδριατική και πλέον ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχή στην Euroleague, φαίνεται ότι... άνοιξε τον δρόμο και για τη Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι ετοιμάζεται αποτελέσει μία ακόμη ομάδα από τις αραβικές χώρες που θα έχει θέση στο πρωτάθλημα από τα Βαλκάνια.

Φυσικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση των ομάδων που συμμετέχουν στην ABA, οι οποία μάλιστα δεν είναι από άλλοτε χώρες της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Πέρα από τη Ντουμπάι BC, ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της αυστριακής Βιέννης που θα συμμετέχει από τη νέα σεζόν αλλά και της Κλουζ Ναπόκα από τη Ρουμανία.

Μέσα στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά επίσης και για ενδιαφέρον από το Άμπου Ντάμπι ώστε να ακολουθήσει το παράδειγμα του γειτονικού Ντουμπάι. Φυσικά, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι από την ιδέα για μία τέτοια ομάδα έως και την υλοποίησή της υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος.