Η Παρτίζαν πήρε την 4η συνεχόμενη νίκξη της στην ABA League, επικράτησε με 96-83 της Μπούντουτσνοστ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-3.

Ο Μπρούνο Καμπόκλο σταμάτησε στους 21 πόντους, με 4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 4/4 βολές και οδήγησε την Παρτίζαν στην επικράτησε απέναντι στην Μπούντουτσνοστ (96-83) για την ABA League. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Ο Πι Τζέι Ντοζίερ πρόσθεσε 17 πόντους, ο Ζακ ΛεΝτέι 12 και οι Νάναλι και Βούκσεβιτς από 10, με τον Κέβιν Πάντερ να μένει στους 7 σε 18:27.

.@ZachLeDay32 puts his rival on skates and gets the AND-1. 🤙#ABALiga @PartizanBC pic.twitter.com/9fvO2fr8RJ