Νάναλι: «Μακάρι να μπορούσα να χτυπήσω τον τύπο που με έφτυσε»!

Ο Τζέιμς Νάναλι θυμήθηκε το περιστατικό που ένας οπαδός του Ερυθρού Αστέρα τον έφτυσε πριν από ένα ντέρμπι με την Παρτιζάν κατά τη διάρκεια των τελικών στην Αδριατική Λίγκα.

O Tζέιμς Νάναλι είχε κομβική συμβολή στην περσινή πορεία της Παρτιζάν που έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague και έκλεισε τη χρονιά με την κατάκτηση της Αδριακής Λίγκας στους τελικούς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ακολούθως, έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του έδωσαν οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου για το 2023/24, παραμένοντας στην Παρτιζάν μαζί με τους Κέβιν Πάντερ και Ζακ ΛεΝτέι που ανανέωσαν επίσης τη συνεργασία τους με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

O 33χρονος Αμερικανός περιφερειακός πρωταγωνίστηκε πέρσι σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό κατά τη διάρκεια των τελικών στην ABA Liga αφού ήλθε... πρόσωπο με πρόσωπο με έναν οπαδό του Ερυθρού Αστέρα που κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση της Αστυνομίας, με τον Νάναλι να επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας του.

Όταν, λοιπόν ένας ακόλουθός του στο Twitter τον έκανε mention σε ένα video όπου ο μποξέρ Νέιτ Ντίαζ κινήθηκε προς έναν τύπο που ήταν κοντά του (δίχως να είναι σαφές αν του είπε κάτι προηγουμένως), ο Νάναλι απάντησε: «Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω και να χτυπήσω εκείνον τον τύπο και τον φίλο του που έφτυσαν προς το μέρος μου»!

I wish I can go back & knock that guy and his buddy who spat towards me face off