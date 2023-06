Οι παίκτες της Παρτίζαν σήκωσαν την κούπα του πρωταθλητή της ABA Liga, μετά την επικράτηση στο Game 5 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 96-85.

Ο ουρανός γέμισε από χρυσά χαρτάκια. Οι παίκτες της Παρτίζαν δεν σταμάτησαν να ουρλιάζουν. Και να ζουν τη στιγμή. Ακόμη και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος νωρίτερα είχε... θυμώσει με τους παίκτες του επειδή ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς πριν την ώρα τους, ήταν χαλαρός και το απολάμβανε.

Rare sight - pumped up 🇷🇸 Zeljko Obradovic leaves the court 😤 pic.twitter.com/MJl0yNbqPZ

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κούπα στα χέρια τους, τη σήκωσαν εν μέσω αποθέωσης, αφού κανένας φίλος της ομάδας δεν διανοήθηκε να αφήσει τη θέση του μόλις ολοκληρώθηκε ο πέμπτος τελικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Δείτε το βίντεο με την απονομή και τους πανηγυρισμούς:

Kevin Punter & Aleksa Avramovic bring the championship cup to the Grobari section 👏✊ pic.twitter.com/OhhkudLu6r