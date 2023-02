Ο Ιωάννης Παπαπέτρου κέρδισε μια θέση στο Top-5 Ιανουαρίου στην Αδριατική Λίγκα για το εντυπωσιακό κάρφωμα στον αγώνα με τη Ζαντάρ.

Το κάρφωμα του Ιωάννη Παπαπέτρου στον αγώνα της Παρτίζαν με τη Ζαντάρ στην Stark Arena φιγουράρει στο νο.4 του Top-5 Ιανουαρίου που δημοσίευσε η ABA Liga.

Ο διεθνής φόργουορντ μετράει 9.3 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μ.ό. σε 17 συμμετοχές με την Παρτίζαν που οδηγεί την κούρσα στη διοργάνωση με ρεκόρ 15-2, έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από τον Ερυθρό Αστέρα.

Στην κορυφή του Top-5 βρίσκεται ο Λούκα Βιλντόζα για το τρίποντο πίσω από το κέντρο στην αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα-Ολίμπια.

SHOWTIME! Check out the AdmiralBet #TOP5 plays of the AdmiralBet #ABALiga for the month of January!



5. Facundo Campazzo (@kkcrvenazvezda)

4. Ioannis Papapetrou (@PartizanBC)

3. Ivan Perasović (@kk_cibona)

2. Malcolm Cazalon (@KKMegaBasket)

1. Luca Vildoza (@kkcrvenazvezda) pic.twitter.com/yFzHi2fXL5