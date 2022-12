Ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στην Μπόρατς Τσάτσακ, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους και ασίστ στα ερυθρόλευκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Μπόρατς Τσάτσακ για τη 12η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μπορεί να υπολογίζει στον Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Αργεντινός πρώην NBAer επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και το μεσημέρι των Χριστουγέννων, αγωνίστηκε για πρώτη φορά κόντρα στην Μπόρατς Τσάτσακ.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, των Νάγκετς και των Μάβερικς ξεκίνησε φουριόζος με τους Σέρβους, πετυχαίνοντας το πρώτο του καλάθι με τρίποντο ενώ μοίρασε και τις πρώτες του ασίστ.

.@facucampazzo is already putting on a show in Belgrade. 🤙👀#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/ZxZib1Dx3K