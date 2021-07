ABA Liga: All-Star πεντάδα της εικοσαετίας με Μπογκντάνοβιτς, Λάνγκφορντ! (pic)

Η Αδριατική Λίγκα παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα των τελευταίων 20 ετών, η οποία προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία του κοινού.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν ο νυν σταρ των Ατλάντα Χοκς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, καθώς κι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Κιθ Λάνγκφορντ.

Την All-Star πεντάδα της εικοσαετίας - όπως αυτή ψηφίστηκε από τον κόσμο - απαρτίζουν αναλυτικα οι εξής παίκτες:

- Μάρκους Ουίλιαμς (Ερυθρός Αστέρας, 2014-2015 και Μπουντούτσνοστ, 2016-2017)

- Κιθ Λάνγκφορντ (Μακάμπι Τελ Αβίβ*, 2011-2012)

- Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Παρτίζαν, 2010-2014)

- Κρούνοσλαβ Σιμόν (KK Ζάγκρεμπ, 2002-2012)

- Γιαν Βέσελι (Παρτίζαν, 2008-2011).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η νικητήρια πεντάδα υπερίσχυσε σε ψήφους στον «τελικό» της διαδικασίας έναντι της αντίστοιχης των Μίλος Τεόντοσιτς, Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, Γιούρι Ζντοβτς, Τοντόρ Γκετσέφσκι και Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

*Τη σεζόν 2011-12 η Μακάμπι Τελ Αβίβ συμμετείχε στην Αδριατική Λίγκα.

