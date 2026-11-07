Ο Πανιώνιος βράβευσε τον τον Γιώργο Γάσπαρη στο ημίχρονο της αναμέτρηση κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Πανιωνίου κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού, οι «κυανέρυθροι» βράβευσαν τον Γιώργο Γάσπαρη.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, τίμησε έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του, με τον ίδιο να αποθεώνεται από τους οπαδούς.

Αναλυτικά:

«Ο Πανιώνιος σέβεται και τιμά την ιστορία του και το Σάββατο (7/11) στο ημίχρονο του αγώνα με τους Μαχητές Πειραματικό, βράβευσε έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του.

Ο Πανιώνιος είναι η ομάδα στην οποία μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Γιώργος Γάσπαρης, που τιμήθηκε χθες από την ΚΑΕ παραλαμβάνοντας πλακέτα από τον επί σειρά ετών συμπαίκτη και συνοδοιπόρο του, Φάνη Χριστοδούλου.

Οι φίλοι του Πανιωνίου αποθέωσαν τον Γιώργο Γάσπαρη, φωνάζοντας «Γιώργο ψυχάρα, για πάντα Πανιωνάρα» ενώ ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος ευχαριστούσε τους πάντες.

Η εκδήλωση αυτή είναι μια απ’ αυτές που ακολούθησαν τις βραβεύσεις των Μίλτου Λαζαρίδη, Βλάντο Τζούροβιτς, Κώστα Μίσσα και φυσικά του αείμνηστου Μάκη Δενδρινού του οποίου αποσύρθηκε η φανέλα. Είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες βραβεύσεις σημαντικών προσωπικοτήτων του Πανιωνίου.

«Έχω κλάψει πολλές φορές γι’ αυτή την ομάδα και τώρα είναι ακόμα μία» είπε ο Γιώργος Γάσπαρης απευθυνόμενος προς τον κόσμο του Πανιωνίου, μετά τη βράβευση. «Θέλω να ευχαριστήσω την Διοίκηση, τον Φάνη γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή. Φοράω τη φανέλα του Πανιωνίου από δέκα ετών και είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα η βράβευσή μου».

Όπως ανακοινώθηκε εξάλλου, η Διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel έχει ήδη αποφασίσει εν ευθέτω χρόνω να αποσύρει, σε ειδική εκδήλωση, τη φανέλα με το νούμερο «6» που φόρεσε και τίμησε ο Γιώργος Γάσπαρης».