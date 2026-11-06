Ο Κωνσταντίνος Δενδρινός είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν με τη φανέλα του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν στην Elite League και το Gazzetta στέκεται στη σκληρή δουλειά που έχει ρίξει για να καταφέρει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο.

Υπάρχει ένα ρητό που λέει “με σκληρή δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα στη ζωή σου”. Σίγουρα δεν γράφτηκε τυχαία και αποτυπώνει στο 100% προσπάθειες αθλητών, όπως αυτή που κάνει καθημερινά ο Κωνσταντίνος Δενδρινός.

Γεννημένος το 2004 ο Κωνσταντίνος αγωνίζεται με τη φανέλα του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Ο ίδιος δεν έχει τα πιο ιδανικά προσόντα, όσον αφορά το ύψος και το σωματότυπο.

Ωστόσο έχει κάτι πιο σημαντικό. Πίστη στον εαυτό του και εμπιστοσύνη στη σκληρή δουλειά που ρίχνει καθημερινά εντός και εκτός του παρκέ.

Το μπάσκετ ήταν έρωτας με την πρώτη… ματιά για τον ίδιο, όταν σε ηλικία επτά ετών έπιασε για πρώτη φορά την πορτοκαλί «θεά» και έπαιξε μαζί με τους φίλους του.

Γρήγορα είπε στους γονείς του πως θα ήθελε να ασχοληθεί πιο οργανωμένα με το άθλημα και γράφτηκε στην πρώτη ακαδημία.

Από τότε μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να παίξει μέχρι την Elite League και βλέπει μόνο ψηλότερα.

Ο Κωνσταντίνος ξεχώρισε...

Σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια ομάδα μπάσκετ με χιλιάδες παιδιά που παίζουν το άθλημα που λατρεύουν και έχουν άπειρα όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον τους.

Πολύ μικρό ποσοστό παιδιών καταφέρνουν να παίξουν επαγγελματικά, καθώς οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες κόβουν τα «φτερά» των παιδιών.

Ωστόσο εκτός από τύχη, χρειάζεται ταλέντο και φυσικά σκληρή δουλειά και σωστή νοοτροπία και ο Κωνσταντίνος τα είχε.

Ξεκίνησε από χαμηλά και έχει φτάσει ήδη στην Elite League, ενώ μάλιστα την περασμένη σεζόν με τη φανέλα των Μεγάρων μπόρεσε να κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στην Elite League.

Ήταν η ανταμοιβή των κόπων του και της σκληρής δουλειάς που έριχνε καθημερινά. Φέτος… μετακόμισε προς Νέα Σμύρνη πλευρά με τις απαιτήσεις να είναι ψηλότερες και τον στόχο να είναι ένας, η επιστροφή του «ιστορικού» στη GBL.

Ο ίδιος δείχνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του Πανιωνίου, ενώ μάλιστα στη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Παπάγου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας δύο μεγάλα σουτ στο φινάλε.

Και τα δύο σουτ που μπήκαν τα έχει δουλέψει αμέτρητες ώρες στην προπόνηση και όταν χρειάστηκε να τα βάλει, το έκανε.

Μαζί με το μπάσκετ, ο Κωνσταντίνος έχει φροντίσει και για το μέλλον του, καθώς είναι σπουδαστής στην προπονητική.

Πλήρως συνειδητοποιημένος για την ηλικία του έχει βάλει τα θεμέλια, προκειμένου να τα βγάλει… πέρα και μετά την απόσυρσή του από το μπάσκετ, η οποία αργεί ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως έχει πολλά «No Days Off» ακόμα να κάνει πράξη...

