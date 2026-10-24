Παπαπέτρου για το Basketgate: «Είναι στενάχωρο όλο αυτό για όλους όσους αγαπάμε το μπάσκετ»

Διαβάστε τη δήλωση του Ιωάννη Παπαπέτρου στο «Gazz Floor powered by Novibet», για τα όσα έχουν συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.

Το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ έχει συγκλονίσει άπαντες, φιλάθλους του αθλήματος και μη με τον έναν εκ των έξι συλληφθέντων να έχει προφυλακιστεί ενώ εκρεμμούν οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε εμπλεκόμενων.

Στην εκπομπή του Gazzetta, «Gazz Floor powered by Novibet», ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τις εξελίξεις που αμαυρώνουν τον ελληνικό αθλητισμό.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του

«Είναι στενάχωρο για το ελληνικό μπάσκετ και για το πόσο ψηλά είναι αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που πριν πάρω θέση θέλω να μιλήσει πρώτα η δικαιοσύνη. Τα γεγονότα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για όσους έχουμε υπηρετήσει και αγαπάμε το μπάσκετ».