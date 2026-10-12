Η επιστολή πέντε ομάδων της Elite League στον Βρούτση: «Ζητάμε την επίσπευση της καταβολής των χρημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών γυμναστηρίων μας»

Πέντε ομάδες της Elite League με κοινή επιστολή τους προν τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση ζητούν την επίσπευση της καταβολής των χρημάτων , ώστε να αποκαταστήσουν τα ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των κλειστών γυμναστηρίων τους.

Κοινή επιστολή από πέντε ομάδες της Elite League προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Πρωτέας Βούλας, Δάφνη, Σοφάδες, Μαχητές Πειραματικό και Νίκη Βόλου ζητούν την επίσπευση της καταβολής των χρημάτων ώστε να αποκαταστήσουν τα ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των κλειστών γυμναστηρίων τους.

«Έπειτα από αλλεπάλληλες συνομιλίες και κατ’ ιδίαν επαφές με εσάς τον ίδιο καθώς και με υπαλλήλους της ΓΓΑ, σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή του ποσού για την αναβάθμιση των γηπέδων μας , σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την κάλυψη των αγώνων της ELITE LEAGUE από τηλεοπτικά συνεργεία και συγκεκριμένα της ΕΡΤ, δεν έχει ακόμη καταβληθεί», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

«ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

έπειτα από αλλεπάλληλες συνομιλίες και κατ’ ιδίαν επαφές με εσάς τον ίδιο καθώς και με υπαλλήλους της ΓΓΑ, σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή του ποσού για την αναβάθμιση των γηπέδων μας , σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την κάλυψη των αγώνων της ELITE LEAGUE από τηλεοπτικά συνεργεία και συγκεκριμένα της ΕΡΤ, δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

Οι ομάδες μας και συγκεκριμένα ο Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ(πλέον ομάδα της GBL), ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ, Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΩΝ , Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ ,ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, ΔΑΦΝΗ , ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, εδώ και καιρό είμαστε έτοιμοι για άμεσες ενέργειες αναβάθμισης των κλειστών μας γυμναστηρίων και επίσης έχουμε όλοι λάβει τα απαραίτητα παραχωρητήρια από τους δήμους μας, ενώ έχουμε πάρει και την έγκριση στην πλατφόρμα E-KOUROS.

K. Υπουργέ, γνωστοποιώντας σας τα παραπάνω ζητάμε την επίσπευση της καταβολής των χρημάτων , ώστε να αποκαταστήσουμε τα ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των κλειστών γυμναστηρίων μας , όπως είχατε δεσμευτεί δημόσια στην κατ ιδίαν συνάντηση που είχαμε στο γραφείο σας. Άλλωστε βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 και ο χρόνος είναι πλέον πιεστικός ως προς την υλοποίηση των έργων.

Κ. Υπουργέ, Από ότι έχουμε πληροφορηθεί η ομάδα της ΜΥΚΟΝΟΥ έχει ήδη εισπράξει το παραπάνω ποσό . Παρακαλούμε , για την τήρηση της ισονομίας , να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό και στις υπόλοιπες ομάδες.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Γ.Σ.ΣΟΦΑΔΩΝ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚO»