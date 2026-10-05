Η πρεμιέρα της Elite League ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Κρόνος - Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 20:00).

Η πρεμιέρα της Elite League φτάνει στην ολοκλήρωσή της, με τον Kronos BC Plasis και τον Πανιώνιο Cosmorama Travel, σε μια δική τους παραδοσιακή «μάχη», να αναμετρώνται σήμερα Δευτέρα (5/10, 20:00) στο Κλειστό του Αγίου Δημητρίου, σε έναν αγώνα που κλείνει την πρώτη αγωνιστική και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται και πάλι στο πρωτάθλημα, έχοντας ξεκινήσει από πέρυσι με τα δικά της όνειρα, αρχίζοντας με μία νίκη και μία ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC, ενώ οι “κυανέρυθροι” από τη δική τους πλευρά επιδιώκουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άμεση επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία, περνώντας για τρίτη φορά στο UNICEF Trophy μόλις προ ημερών και διεκδικώντας την τρίτη σερί κούπα στο θεσμό.

Ο Στάθης Παπαδιονυσίου μίλησε από την πλευρά του Kronos BC Plasis και τόνισε: «Όπως και πέρσι έτσι και φέτος η χρονιά ξεκινάει στην έδρα μας με ένα ντέρμπι. O Πανιώνιος είναι ένας εκ των βασικών διεκδικητών του τίτλου και είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και μεγάλη μπασκετική παρακαταθήκη. Φυσικά τον σεβόμαστε και θα τον αντιμετωπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς για εμάς είναι η πρώτη ευκαιρία να δούμε για το πόσο ψηλά είμαστε φτιαγμένοι. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Καταλήγοντας θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες υγεία και να έχουμε μία όμορφη αγωνιστική σεζόν».

Για τους Νεοσμυρνιώτες, ο Ιωσήφ Κολοβέρος είπε: «Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με έναν εκτός έδρας αγώνα. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις και άλλες τρεις στο πλαίσιο του Κυπέλλου UNICEF Trophy. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας. Μένει να το δείξουμε αυτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και να βγάλουμε τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά στο γήπεδο».



