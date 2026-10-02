To Λαύριο ήταν ανώτερο και επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού στην πρεμιέρα της Elite League.

Τζάμπολ είχαμε στην Elite League και το πρώτο ματς της σεζόν έγινε Παρασκευή. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού.

Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 4ο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος.

Για τους νικητές ο Μπόθγουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγηρος μέτρησε 15 και ο Σύλλας είχε 11. Στον αντίποδα ο Οικονομόπουλος με τον Χατζής μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μονοι διψήφιοι των ηττημένων

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 33-30, 54-47, 74-55

ΛΑΥΡΙΟ (Πασχάλης): Μπόθγουελ 18, Στασινός 3 (1), Χουγκάζ 7, Κακαρούχας 3, Σύλλας 11 (1), Δεϊμέζης 8, Γεώργας 6, Σεκερτζής 3, Καλόγηρος 15 (4)

ΨΥΧΙΚΟ (Ρεμεντέλας): Κουϊσένμπερι 5 (1), Παπαγιάννης 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 9 (2), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 10 (2), Χατζής 10, Μπουντούρης 4, Γιουότ 8 (2), Ματαλιωτάκης, Γαβριηλίδης

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 2/10:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος, 17:00,

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας, 17:00

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό, 17:00

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός, 17:00

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας, 17:00

Κυριακή 4/10:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, 17:00

Δευτέρα 5/10:

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel , 20:00