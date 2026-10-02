Λαύριο - Ψυχικό 74-55: Με φόρα οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα
Τζάμπολ είχαμε στην Elite League και το πρώτο ματς της σεζόν έγινε Παρασκευή. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού.
Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 4ο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος.
Για τους νικητές ο Μπόθγουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγηρος μέτρησε 15 και ο Σύλλας είχε 11. Στον αντίποδα ο Οικονομόπουλος με τον Χατζής μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μονοι διψήφιοι των ηττημένων
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 33-30, 54-47, 74-55
ΛΑΥΡΙΟ (Πασχάλης): Μπόθγουελ 18, Στασινός 3 (1), Χουγκάζ 7, Κακαρούχας 3, Σύλλας 11 (1), Δεϊμέζης 8, Γεώργας 6, Σεκερτζής 3, Καλόγηρος 15 (4)
ΨΥΧΙΚΟ (Ρεμεντέλας): Κουϊσένμπερι 5 (1), Παπαγιάννης 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 9 (2), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 10 (2), Χατζής 10, Μπουντούρης 4, Γιουότ 8 (2), Ματαλιωτάκης, Γαβριηλίδης
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 2/10:
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55
Σάββατο 3/10:
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος, 17:00,
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας, 17:00
Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό, 17:00
Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός, 17:00
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας, 17:00
Κυριακή 4/10:
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, 17:00
Δευτέρα 5/10:
Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel , 20:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.