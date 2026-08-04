Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή ομάδων από τις κατηγορίες National League 1, National League 2 και Elite League και ως το Final 4 του Unicef Trophy, για την σεζόν 2026-27.

Πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, η νέα μπασκετική σεζόν θα ανοίξει με τη διοργάνωση του Κυπέλλου Ανδρών. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή ομάδων της National League 1, ενώ η αυλαία του πρώτου σκέλους της διοργάνωσης θα πέσει στις 20 Δεκεμβρίου 2026, όταν θα διεξαχθεί ο τελικός του UNICEF Trophy.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ανδρών για τη σεζόν 2026-27, που αφορά τις ομάδες των National League 1, National League 2 και Elite League έως και το Final Four του UNICEF Trophy:

Το πρόγραμμα

Α’ Φάση

National League 1

1η αγωνιστική (12/9)

1. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

3. ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

4. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

6. ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

7. ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

9. ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

10. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ

National League 2

1η αγωνιστική (13/9)

11. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

12. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ – ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

13. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

14. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ

15. ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΚΑΔ. ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16. ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

17. ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

National League 1/National League 2

2η αγωνιστική (16/9)

18. NIKHTHΣ Α13 – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ

19. ΝΙΚΗΤΗΣ Α8 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α14

20. ΝΙΚΗΤΗΣ Α4 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α1

21. ΝΙΚΗΤΗΣ Α5 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α3

22. ΝΙΚΗΤΗΣ Α7 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α2

23. ΝΙΚΗΤΗΣ Α11 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α12

24. ΝΙΚΗΤΗΣ Α17 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α15

25. ΧΑΝΘ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α9

26. ΝΙΚΗΤΗΣ Α16 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α10

Β’ Φάση

Elite League/National League 1/National League 2

1η αγωνιστική (19-20/9)

27. ΝΙΚΗΤΗΣ Α21 – ΑΓΕΧ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

28. ΝΙΚΗΤΗΣ Α6 – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

29. ΝΙΚΗΤΗΣ 23 – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30. ΝΙΚΗΤΗΣ Α20 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α22

31. ΝΙΚΗΤΗΣ Α19 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α18

32. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

33. ΝΙΚΗΤΗΣ Α24 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α25

34. ΝΙΚΗΤΗΣ Α26 – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

2η αγωνιστική (23/9)

35. ΝΙΚΗΤΗΣ Α27 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α28

36. ΝΙΚΗΤΗΣ Α32 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α31

37. ΝΙΚΗΤΗΣ Α29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

38. ΝΙΚΗΤΗΣ Α33 – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

39. ΝΙΚΗΤΗΣ Α30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

41. ΝΙΚΗΤΗΣ Α34 – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3η αγωνιστική (26-27/9)

42. ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 37 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α39

43. ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α38

44. ΝΙΚΗΤΗΣ Α40 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α35

45. ΝΙΚΗΤΗΣ Α36 – ΝΙΚΗΤΗΣ Α41

Γ’ Φάση

Final Four-UNICEF TROPHY (19-20/12)

19/12 Ημιτελικοί

20/12 Τελικός